مدیرکل صدا و سیمای لرستان در نشست هم‌اندیشی با اعضای مجمع خیران امنیت‌ساز بر نقش بی‌بدیل خیران و نیرو‌های نظامی و انتظامی استان برای برقراری آرامش در جامعه تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در نشست هم‌اندیشی مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان با اعضای مجمع خیران امنیت‌ساز، پیرامون نقش خیران در تقویت امنیت و توسعه استان و هم‌افزایی با رسانه ملی بحث و تبادل‌نظر شد.

مدیرکل صدا و سیمای لرستان در این نشست با تجلیل از نقش بی‌بدیل نیرو‌های نظامی، انتظامی و خیران نیک‌اندیش در ثبات و آرامش جامعه، شکل‌گیری مجمع خیران امنیت ساز را مرهون نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: رسانه تریبون مردم و بازتاب‌دهنده اخلاص خیران و نهاد‌های انقلابی است؛ بنابراین باید با برنامه‌سازی مناسب، گزارشی شفاف از نحوه هزینه‌کرد کمک‌ها به مردم ارائه شود.

حامد فاتحی با اشاره به همکاری خیران با بسیج و سپاه در توزیع عادلانه و خانه‌به‌خانه کمک‌ها میان نیازمندان واقعی افزود: اگرچه لرستان از نظر زیرساخت‌های صنعتی با چالش روبه‌رو است، اما داشتن خیران پای کار و نیرو‌های مخلص امنیتی و انتظامی بزرگ‌ترین سرمایه ماست و صدا و سیما تا پای جان از تثبیت امنیت و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی و عمرانی استان حمایت می‌کند.

سرهنگ یوسف احمدی‌پور، معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی لرستان نیز در این نشست، ارتقای تعاملات رسانه‌ای و همراهی همه نهادها، دستگاه‌های اجرایی و مردم برای تقویت این مجمع را از اهداف برگزاری این نشست برشمرد.