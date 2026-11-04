مردم انقلابی آذربایجان شرقی دویست و پنجاهمین شب ایستادگی و مقاومت را بر صفحه تاریخ حماسه‌های خود افزودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم مبعوث شده این استان در شهرها و بخشهای خود در حالی دویست و پنجاهمین شب تجمع انقلابی خود را رقم زدند که صبحش با حضور گسترده و دشمن‌شکن در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با آرمان‌های امام خمینی و امام شهید اُمّت سیدعلی خامنه ای و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

آنها تبعیت کامل خود را از منویات امام سیدمجتبی خامنه‌ای و حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام اعلام کردند و انزجار خود را از رژیم تروریستی صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا فریاد کردند.

شعار‌های انقلابی «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نه سازش نه تسلیم نبرد با امریکا، مرگ بر سازشکار، مرگ بر فتنه گر، مرگ بر وطن فروش خائن و ما باهمیم و یکصدا، لبیک سیّدمجتبی» از جمله مهمترین شعارهای دویست و پنجاهمین شب تجمع در مناطق مختلف استان بود.



نکته قابل توجه تجمع مردم مبعوث شده آذربایجان شرقی در این شبها میدان‌داری دانش‌آموزان است که با شور و شوق جوانی خویش، برای حفاظت از آرمانهای انقلاب اسلامی حضور پر معنا دارند.