رئیس کلانتری زارچ استان یزد، از کشف ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق از یک تعمیرگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سروان مجید مقنی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری سوخت خارج از شبکه در یک کارگاه تعمیراتی در شهرستان زارچ، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری با هماهنگی قضایی از این تعمیرگاه در کنار جاده اصلی، بازدید و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

رئیس کلانتری زارچ استان یزد گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و پرونده تشکیل و تحویل مراجع قانونی شد.