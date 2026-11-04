به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدعلی مقدسیان‌پور با اشاره به اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مقاوم‌سازی شبکه برق اظهار کرد: با هدف کاهش نقاط آسیب‌پذیر، جلوگیری از بروز حوادث و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های توزیع برق، طی هفت ماه سال جاری ۶۶۵ تجهیز فرسوده شبکه با تلاش گروه‌های عملیاتی و بهره‌برداری این شرکت تعویض شد.

وی افزود: در این مدت ۴۱۸ طرح فشار متوسط فرسوده که به دلیل استهلاک و شرایط بهره‌برداری در معرض آسیب‌ دیدگی قرار داشتند، اصلاح و تعداد ۲۴۷ کراس‌آرم چوبی و قدیمی نیز با کراس‌آرم فلزی جایگزین شدند.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق اهواز با بیان اینکه این اقدامات با هدف افزایش استحکام مکانیکی شبکه و کاهش احتمال بروز اختلال انجام شده است، گفت: جایگزینی سازه‌ها و کراس‌آرم‌های چوبی با تجهیزات فلزی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی شبکه و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های توزیع برق دارد.

مقدسیان‌پور با اشاره به ضرورت آمادگی شبکه برق در برابر شرایط جوی نامساعد و مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، شناسایی نقاط پرخطر، اصلاح تجهیزات فرسوده و تقویت زیرساخت‌های حیاتی از جمله اقدامات ضروری برای حفظ پایداری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق است.

وی ادامه داد: مجموعه بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق اهواز با بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای عملیاتی، اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاح تجهیزات فرسوده را در قالب طرح سامان با هدف کاهش احتمال بروز حوادث و ارتقای تاب‌آوری شبکه دنبال می‌کند.