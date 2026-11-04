به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، تیم والیبال چادرملو اردکان در دیداری حساس و تماشایی از هفته سوم لیگ برتر والیبال، در سالن ۶ هزار نفری شهید قاسم سلیمانی اردکان میزبان سپاهان اصفهان بود و موفق شد با ارائه نمایشی درخشان، این تیم قدرتمند را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد. چادرملویی ها در دست نخست رقابتی نزدیک و نفس‌گیر با حریف اصفهانی داشتند و در نهایت با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند.نماینده اردکان در دست دوم با عملکردی برتر و تسلط بیشتر بر جریان بازی، موفق شد سپاهان را با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ مغلوب کند.

در دست سوم نیز دو تیم رقابتی پایاپای و تماشایی را به نمایش گذاشتند، اما در نهایت این چادرملوی اردکان بود که با نتیجه ۲۹ بر ۲۷ به برتری رسید و با ثبت پیروزی سه بر صفر، نخستین برد تاریخ خود در لیگ برتر والیبال را رقم زد.

این پیروزی ارزشمند در حضور هواداران پرشور اردکانی، نقطه عطفی در نخستین حضور چادرملو در رقابت‌های لیگ برتر والیبال به شمار می‌رود.