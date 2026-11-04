وزیر راه و شهرسازی گفت: تهران شهری است که حریم مصوب ندارد و با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، تعیین حریم این شهر اخذ شد؛ تعیین تکلیف تسهیلات حمایتی برای متقاضیان دهک‌های حمایتی در تهران، از دیگر بررسی‌ها در نشست شورای مسکن استان تهران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق در حاشیه نشست شورای مسکن استان تهران گفت: تهران تنها شهری در کشور بود که حریم مصوب نداشت و با پیگیری‌های انجام‌شده و پیشنهاد استانداری تهران، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم این شهر اخذ شد.

خانم صادق اظهار داشت: ضوابط و ساز و کار مدیریت یکپارچه حریم تهران در دستور کار قرار دارد تا مدیریت و نظارت بر این محدوده به‌صورت منسجم انجام شود.

او تصریح کرد: نظارت‌های صورت‌گرفته پس از اخذ مصوبه، به جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در حریم تهران کمک کرده است.

وزیر راه و شهرسازی، همچنین درباره تعیین تکلیف تسهیلات حمایتی برای متقاضیان دهک‌های حمایتی در تهران گفت: حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی طرح‌های استان تهران همچنان پرداخت نشده است و مقرر شد با دستور استاندار، در نشستی ویژه و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح‌ها تعیین تکلیف شود.

خانم صادق اضافه کرد: بانک مرکزی نیز برای سرعت پرداخت تسهیلات و تأمین آورده متقاضیان با شبکه بانکی همکاری خواهد کرد.