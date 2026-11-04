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فرمانده نیروی قدس سپاه هشدار داد: اگر آمریکا به رفتار قمارگونه خود در جنگ ادامه دهد جبهه مقاومت قادر به وارد کردن ضربات اساسی به آمریکا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ️سردار اسماعیل قاآنی با هشدار نسبت به اشتباهات محاسباتی آمریکا، بر وحدت جبهه مقاومت در عرصههای مختلف تأکید کرد و گفت: «سردمداران بیتدبیر آمریکا برای اینکه دچار اشتباه فاحش محاسباتی نشوند بدانند امروز همه مقاومت یک جبهه و دارای وحدت ساحات است لذا عمق جبهه را با برد سلاح محاسبه نکنید عمق مقاومت را نیز به آن اضافه کنید و الا میشود جنگ با سلاح در هرمز و آزادی بابالمندب با مقاومت»
️فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه، با اشاره به نقش نتانیاهو در آغاز جنگ آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن در تنگه هرمز و بابالمندب، تأکید کرد: «رئیس جمهور خودشیفته آمریکا با اعتماد به حرف عفریته فریب نتانیاهو قمار جنگ با ایران را شروع کرد و نتیجهاش شد فروش اعتبار ۲۵۰ ساله آمریکا و باخت تنگه هرمز، با لجبازی در هرمز جبهه مقاومت، هوشمندانه باخت تنگه باب المندب را به آمریکا تحمیل کرد و بعد از پیام مقام معظم رهبری اگر آمریکا به رفتار قمارگونه خود در جنگ ادامه دهد جبهه مستحکم مقاومت با محاسبه هوشمندانه هم در سطح و هم در عمق قادر به وارد کردن ضربات اساسی به آمریکا خواهد بود»