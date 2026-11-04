به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهرداد حسینی‌فرد با اشاره به اهمیت اجرای الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آب و خاک اظهار داشت: با توجه به ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین نیاز دامپروری منطقه به تأمین پایدار علوفه، سطح زیر کشت محصول یونجه در بخش جایزان بر اساس الگوی کشت مصوب، ۲۰۰ هکتار تعیین و برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: نظارت بر رعایت اصول فنی و کارشناسی، ارائه توصیه‌های تغذیه‌ای، توسعه و استفاده از روش‌های نوین آبیاری و تعامل مستمر با کارشناسان پهنه از جمله اقدامات و برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد تولید در این اراضی است.

حسینی در پایان تأکید کرد: اجرای صحیح و دقیق الگوی کشت، علاوه بر کمک به پایداری تولید محصولات کشاورزی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامپروری منطقه، نقش مهمی در مدیریت و تعادل‌بخشی به منابع آب و خاک شهرستان دارد و تحقق این اهداف مستلزم مشارکت و همکاری کشاورزان است.