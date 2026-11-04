مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد از برنامه‌ریزی برای استقبال، تشییع و وداع با پیکر مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، سرهنگ حرزاده در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه یزد اظهار کرد: آیین استقبال رسمی از شهدای گمنام، فردا پس از نماز مغرب و عشا، از ساعت ۱۷:۳۰ در آستان مقدس امامزاده سیدجعفر (ع) آغاز می‌شود.

وی افزود: پس از مراسم استقبال، سخنرانی و عزاداری، پیکر‌های مطهر شهدا از مسیر بلوار شهید پاکنژاد و میدان امام حسین (ع) به سمت میدان امیرچقماق تشییع خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد با اشاره به برپایی معراج شهدا در میدان امیرچقماق گفت: این مکان به همت بسیج و مشارکت مردم برای زیارت پیکر‌های مطهر شهدا آماده شده و مردم می‌توانند در طول شبانه‌روز برای ادای احترام و زیارت حضور پیدا کنند.

حرزاده ادامه داد: در مدت یک هفته حضور شهدا در استان یزد، برنامه‌های متعددی در شهرستان‌های مختلف، مدارس، دانشگاه‌ها و میادین عمومی برگزار می‌شود تا قشر‌های مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان، فرصت حضور و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا را داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه وداع با شهدا بیان کرد: پنجشنبه هفته آینده، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امیرچقماق برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد درباره آیین تشییع نیز گفت: صبح جمعه، ۲۲ آبان ماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم تشییع از ساعت ۹ صبح از محدوده امامزاده جعفر (ع) آغاز و به سمت میعادگاه نمازجمعه و مسجد ملااسماعیل ادامه خواهد یافت و پس از اقامه نماز جمعه، نماز بر پیکر مطهر شهدا اقامه می‌شود.

حرزاده با بیان اینکه امسال چهار شهید گمنام در استان یزد به خاک سپرده خواهند شد، افزود: دو شهید در شهرستان اردکان، در شهر احمدآباد (مهدیه احمدآباد) و میدان امام حسین (ع) اردکان، یک شهید در میدان مصلی نماز جمعه اشکذر و یک شهید در جوار پارک کوثر منطقه حسین‌آباد ریسمانی تدفین خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: پنج شهید دیگر به‌صورت امانی به استان یزد منتقل شده‌اند و آزمایش‌های ژنتیکی برای شناسایی هویت آنان در حال انجام است تا در صورت شناسایی، به خانواده‌هایشان بازگردانده شوند. این شهدا پس از مراسم شهادت حضرت زهرا (س) به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند و محل تدفین آنان پس از مشخص شدن هویت، تعیین خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد در پایان از مردم شهیدپرور استان، به‌ویژه جوانان، دعوت کرد با حضور گسترده در آیین استقبال، مراسم وداع و تشییع، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا نشان دهند.