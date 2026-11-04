به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان با اشاره به آغاز سرشماری زنبورعسل از اوایل آبان‌ماه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ بهره‌بردار بومی در شهرستان فعالیت دارند که مجموعاً حدود ۳ هزار کلنی زنبور عسل را مدیریت می‌کنند و متوسط تولید سالیانه عسل در این زنبورستان‌ها بیش از ۳۳ تن است.

وی افزود: شهرستان شوش هر ساله از اوایل فصل پاییز میزبان زنبورداران مهاجر از سایر مناطق کشور است، به‌طوری‌که بیش از ۴۰ زنبوردار مهاجر با بیش از ۱۰ هزار کلنی به این شهرستان کوچ می‌کنند.

بهرامیان وجود پوشش گیاهی مناسب از جمله درختان کنار و اکالیپتوس و همچنین کشت محصولات زراعی نظیر شبدر و کلزا را از مهم‌ترین عوامل جذب زنبورداران و فراهم‌کننده منابع غذایی مناسب برای زنبور عسل دانست و در پایان با تأکید بر اهمیت اجرای سرشماری زنبورستان‌ها، تصریح کرد: ثبت دقیق اطلاعات بهره‌برداران و تعداد کلنی‌ها، نقش مهمی در برنامه‌ریزی، ساماندهی فعالیت زنبورداران، ارائه خدمات حمایتی و توسعه این بخش از فعالیت‌های کشاورزی شهرستان دارد.