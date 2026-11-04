در هفته سوم لیگ برتر والیبال، استقلال مشهد با پیروزی ۳ بر صفر مقابل پاس گرگان در رده ششم گروه یک لیگ برتر والیبال کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم‌ های استقلال مشهد و پاس گرگان در هفته سوم لیگ برتر والیبال در سالن شهید رئیسی مشهد به مصاف یکدیگر رفتند که آبی‌ های مشهد در سه ست متوالی توانستند نخستین پیروزی خود در لیگ برتر والیبال را جشن بگیرند.

تیم والیبال استقلال مشهد موفق شد در سه دست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۲۱ ، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی برسد.

استقلال مشهد با این پیروزی با ۳ امتیاز در رده ششم گروه یک لیگ برتر والیبال کشور قرار گرفت.