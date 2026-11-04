نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته، با حضور تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، در کرمان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این رویداد، آخرین دستاورد‌ها در حوزه مصالح نوین، فناوری‌های ساخت، تأسیسات و بهینه‌سازی مصرف انرژی در معرض دید متخصصان و شهروندان قرار گرفته است.

سجاد صفاهانی زاده مدیر عامل گردشگری هفت باغ و مدیر نمایشگاه گفت؛۶۰ غرفه در این نمایشگاه از استان‌های مختلف حضور دارند که ۵۰درصد از کرمان هستند.

این‌نمایشگاه از ۱۲ تا۱۵ آبان‌ هرروز از ساعت ۱۶تا ۲۳ برپاست.