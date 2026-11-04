کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حضور گسترده مردم، به‌ویژه نسل جوان، در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، این حضور را نشانه ارتقای دشمن‌شناسی، انسجام ملی و برخورداری گفتمان استکبارستیزی از پشتوانه اجتماعی دانست و تأکید کرد: ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا متحد و استوار ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خادمی بهابادی، حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال را نسبت به سال‌های گذشته پرشورتر ارزیابی کرد و گفت: حضور پررنگ مردم، به‌ویژه نسل جوان، بیانگر شناخت عمیق‌تر ملت ایران از ماهیت خصمانه سیاست‌های آمریکا و عملکرد این کشور در قبال ایران است.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی به یکی از مؤلفه‌های هویتی ملت ایران تبدیل شده است، افزود: تجربه تاریخی ملت ایران از مداخلات و اقدامات آمریکا، موجب افزایش آگاهی عمومی نسبت به رویکرد‌های خصمانه این کشور شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی، حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را جلوه‌ای از اتحاد، همدلی، انسجام دینی و همبستگی ملی دانست و اظهار داشت: این حضور نشان داد که گفتمان مقابله با استکبار جهانی، همچنان از سرمایه اجتماعی و حمایت مردمی قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به جایگاه استکبارستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی تصریح کرد: ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا، صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه رویکردی مبتنی بر اراده و حمایت مردمی است که به‌عنوان یکی از جلوه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود.

این کارشناس در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیام روشنی برای دشمنان، به‌ویژه آمریکا، دارد؛ اینکه ملت ایران در مسیر مقاومت و مقابله با زیاده‌خواهی‌های این کشور متحد است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به حمایت و پشتوانه مردمی، از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.