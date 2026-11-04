به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از افزایش ۷۳ هزار تنی ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی استان با بهره‌برداری از ۸ واحد تولیدی جدید از ابتدای امسال خبر داد.

جواد سلطانی کاظمی افزود: این واحدها در زمینه‌های نگهداری غلات، بسته‌بندی و فرآوری خرما، سبزیجات و صیفی‌جات، تولید خوراک آبزیان و دام و کشتارگاه طیور فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای خوزستان در تأمین امنیت غذایی و فرآوری محصولات راهبردی گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از اولویت‌های اساسی جهاد کشاورزی استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: براساس آخرین آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، خوزستان از نظر ایجاد ظرفیت جذب مواد خام کشاورزی در پروانه‌های بهره‌برداری صنایع تبدیلی، رتبه نهم کشور را دارد.