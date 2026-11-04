معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از انجام ۵۱ هزار و ۴۴۶ مورد معاینه فنی ناوگان سنگین در استان طی هفت‌ماهه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۶ هزار وسیله نقلیه به دلیل نقص فنی موفق به دریافت تأییدیه نشدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، فؤاد غزیعلی گفت: در این مدت ۴۵ هزار و ۳۰۸ وسیله نقلیه پس از انجام بازرسی‌های فنی تأیید شدند که از این تعداد، ۴۰ هزار و ۱۸ مورد در مرحله نخست و ۵ هزار و ۲۹۰ مورد پس از رفع نواقص و بازرسی مجدد موفق به دریافت تأییدیه شدند.

وی با تأکید بر نقش معاینه فنی در شناسایی نقص‌های فنی و پیشگیری از سوانح جاده‌ای افزود: با توجه به حجم بالای تردد ناوگان باری و ترانزیتی در خوزستان، نظارت مستمر بر وضعیت فنی خودروهای سنگین برای حفظ ایمنی رانندگان و کاربران جاده ضروری است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در هفت‌ماهه امسال همچنین ۵۴۸ مورد اضافه‌بار شناسایی و اعمال قانون شد که مجموع اضافه‌تناژ کشف‌شده در این مدت به یک‌هزار و ۶۰۷ تن رسید.

غزیعلی با اشاره به تأثیر برخورد با تخلفات اضافه‌بار در جلوگیری از آسیب به راه‌ها گفت: در همین مدت ۱۸ هزار و ۲۹۲ پروانه عبور ترافیکی برای جابه‌جایی ایمن محموله‌های خاص و ترافیکی صادر شده است.