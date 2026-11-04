استاندار خوزستان با اشاره به امضای تفاهم‌نامه احداث نخستین کارخانه تولید خودرو در استان گفت: این طرح با هدف توسعه تولید، تقویت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال برای جوانان در منطقه آزاد اروند اجرا می‌شود و تولید خودرو‌های هیبریدی و در ادامه خودرو‌های برقی را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در این مراسم اظهار کرد: موضوع تولید و اشتغال در منطقه آزاد اروند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و از اهداف کلیدی دولت و مورد تأکید رئیس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در منطقه آزاد اروند با هدف افزایش تولید، توسعه سازندگی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان، نکته‌ای قابل توجه است.

موالی‌زاده با اشاره به ساختار اقتصاد کشور بیان کرد: اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است و اینکه تمام اقتصاد در اختیار دولت باشد، مشکلات را حل نمی‌کند؛ بنابراین در کنار توانمندی‌های دولت باید به سمت تقویت بخش تعاون و خصوصی حرکت کنیم که با اجرای این طرح، چنین اتفاقی در حال رقم خوردن است.

استاندار خوزستان تولید خودرو‌های هیبریدی در مرحله نخست و خودرو‌های برقی در مراحل بعدی را با توجه به شرایط آلودگی هوا، اتفاقی مثبت دانست و گفت: این طرح باید با هدف کمک به سلامت مردم دنبال و اجرایی شود.