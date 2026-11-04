غلامرضا رضایی در نهمین مجمع انتخاباتی هیئت‌های ورزشی استان قم با کسب ۱۱ رای، به عنوان رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان قم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نهمین مجمع انتخاباتی هیئت‌های ورزشی استان همزمان با هفدهمین مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان امروز با حضور غلامرضا کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و اعضای مجمع برگزار شد.

در این رقابت انتخاباتی، غلامرضا رضایی با کسب ۱۱ رأی در برابر یک رأی اسماعیلی پیروز نهمین رقابت انتخاباتی ورزش قم شد و ریاست هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان را بر عهده گرفت.

در این مجمع گزارش عملکرد هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان ارائه و برنامه‌ها، فعالیت‌ها و مسائل مرتبط با توسعه ورزش این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.