پیشبینی تولید بیش از ۲۱۰ هزار تن محصولات باغی در خراسان شمالی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، از پیشبینی افزایش تولید محصولات باغی استان به بیش از ۲۱۰ هزار تن در سال ۱۴۰۵ خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، اسماعیل محمودآبادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال بهبود شرایط بارندگی و اجرای مدیریتهای مناسب در باغها، زمینه افزایش تولید محصولات باغی استان را فراهم کرده است.
وی افزود: سطح باغهای استان ۵۴ هزار و ۹۵۷ هکتار است که از این میزان، ۴۴ هزار و ۱۰۴ هکتار آبی و ۱۰ هزار و ۸۱۸ هکتار دیم است.
محمودآبادی با اشاره به میزان تولید محصولات باغی استان در سال ۱۴۰۴ افزود: پارسال بهدلیل خسارتهای واردشده در فروردینماه و تداوم خشکسالیهای سالهای گذشته، عملکرد باغها در بخش آبی و دیم بهشدت کاهش یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، ۱۴۲ هزار و ۲۲۵ تن محصولات باغی آبی و ۲۶ هزار و ۶۹۸ تن محصولات باغی دیم در استان تولید شد که مجموع تولید محصولات باغی را به ۱۶۸ هزار و ۹۲۳ تن رساند.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط بارندگی مناسب و اقدامات مدیریتی در حوزه باغبانی، پیشبینی میشود تولید محصولات باغی خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱۰ هزار تن افزایش یابد.
محمودآبادی تأکید کرد: بهبود شرایط اقلیمی در کنار مدیریت صحیح باغها و توجه به توصیههای فنی میتواند در افزایش عملکرد، جبران بخشی از خسارتهای سالهای گذشته و ارتقای تولید محصولات باغی استان نقش مؤثری داشته باشد.