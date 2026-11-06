رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، از پیش‌بینی افزایش تولید محصولات باغی استان به بیش از ۲۱۰ هزار تن در سال ۱۴۰۵ خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اسماعیل محمودآبادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال بهبود شرایط بارندگی و اجرای مدیریت‌های مناسب در باغ‌ها، زمینه افزایش تولید محصولات باغی استان را فراهم کرده است.

وی افزود: سطح باغ‌های استان ۵۴ هزار و ۹۵۷ هکتار است که از این میزان، ۴۴ هزار و ۱۰۴ هکتار آبی و ۱۰ هزار و ۸۱۸ هکتار دیم است.

محمودآبادی با اشاره به میزان تولید محصولات باغی استان در سال ۱۴۰۴ افزود: پارسال به‌دلیل خسارت‌های واردشده در فروردین‌ماه و تداوم خشکسالی‌های سال‌های گذشته، عملکرد باغ‌ها در بخش آبی و دیم به‌شدت کاهش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، ۱۴۲ هزار و ۲۲۵ تن محصولات باغی آبی و ۲۶ هزار و ۶۹۸ تن محصولات باغی دیم در استان تولید شد که مجموع تولید محصولات باغی را به ۱۶۸ هزار و ۹۲۳ تن رساند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط بارندگی مناسب و اقدامات مدیریتی در حوزه باغبانی، پیش‌بینی می‌شود تولید محصولات باغی خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱۰ هزار تن افزایش یابد.

محمودآبادی تأکید کرد: بهبود شرایط اقلیمی در کنار مدیریت صحیح باغ‌ها و توجه به توصیه‌های فنی می‌تواند در افزایش عملکرد، جبران بخشی از خسارت‌های سال‌های گذشته و ارتقای تولید محصولات باغی استان نقش مؤثری داشته باشد.