معاون راهداری خوزستان از اختصاص ۸۷۸ میلیارد ریال برای تعمیر، احداث و نگهداری ابنیه فنی راه‌های استان در هفت‌ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از تعمیر ۸۱ دستگاه و احداث ۱۰ دستگاه ابنیه فنی در محورهای مواصلاتی استان طی هفت‌ماهه امسال خبر داد و گفت: برای اجرای طرح‌های تعمیر، احداث و نگهداری این سازه‌ها ۸۷۸ میلیارد ریال هزینه شده است.

مرتضی بهداروندی افزود: در این مدت، عملیات تعمیر و احداث ۱۰ دستگاه پل، تعریض و احداث ۳۹ دستگاه آبرو، ۸ مورد تعمیرات اساسی و ۱۱ مورد تعمیرات جزئی ابنیه فنی و اصلاح زهکشی عرشه ۲۱ دستگاه پل انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات تنقیه و دریواسیون ۲۸۹ دستگاه ابنیه فنی با استفاده از ماشین‌آلات راهداری انجام شده و ۱۲۰ دستگاه آبرو نیز در شهرستان‌های باغملک، صیدون، ایذه، دهدز و اندیکا در دست اجراست.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در بخش ساخت، تعمیر و نگهداری دیوارهای حائل نیز ۱۷۴ مترمربع عملیات اجرایی انجام شده است.

بهداروندی با اشاره به اهمیت نگهداری پل‌ها، آبروها و سایر سازه‌های فنی بیان کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از تخریب زیرساخت‌های جاده‌ای، تسهیل عبور آب‌های سطحی و افزایش تاب‌آوری راه‌ها در برابر بارندگی و سیلاب انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: تداوم عملیات تعمیر و نگهداری ابنیه فنی نقش مؤثری در جلوگیری از خسارت به راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای دارد.