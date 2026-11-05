به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان از آمادگی بیش از ۴۰ راهدارخانه استان برای امدادرسانی و خدمات‌رسانی به مسافران در بارش‌های پاییزه و زمستانه خبر داد.

فرزاد دادخواه با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای فصل سرما گفت: نیرو‌های راهداری استان با همکاری پلیس راه، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر برای ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای آمادگی دارند.

وی افزود: اصلاح حاشیه راه‌ها، ایمن‌سازی مسیرها، نصب علائم ترافیکی و رفع نقاطی که احتمال آب‌گرفتگی در آنها وجود دارد، از جمله اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی جاده‌ها در فصل پاییز و زمستان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در محور‌های مواصلاتی استان اظهار کرد: آسفالت و بهسازی راه‌های برون‌شهری با اولویت محور‌های پرتردد و دارای آمار بالای تصادفات در دستور کار قرار دارد.

دادخواه با اشاره به وضعیت محور تیران به سامان گفت: این مسیر یکی از محور‌های پرتردد بین‌استانی است که تعریض و دوبانده‌کردن آن در دستور کار سازمان راهداری قرار دارد و بخشی از عملیات اجرایی آن انجام شده است که با تأمین اعتبار، تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه جاده‌های ارتباطی استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به علت کم‌عرض و یک‌بانده بودن، در روز‌های تعطیل با حجم بالای تردد مواجه هستند، افزود: این شرایط احتمال وقوع حوادث رانندگی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان ادامه داد: برای رفع مشکلات ایمنی این مسیرها، اقداماتی از جمله اصلاح هندسی، تعریض و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز انجام شده است.