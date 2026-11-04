به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداو سیما، رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر والیبال چهارشنبه ۱۳ آبان با انجام دیدارهایی در تهران، مشهد، چمستان، اردکان، اسلامشهر و ارومیه پیگیری شد و در پایان هفت تیم موفق شدند سه امتیاز این هفته را به دست آورند.

یکی از اتفاقات مهم این هفته، بازگشت استقلال مشهد به مسابقات بود. این تیم که به دلیل مشکلات و بدهی‌های مالی در دو هفته نخست لیگ حضور نداشت، در نخستین بازی خود برابر پاس گرگان قرار گرفت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید.

در یکی از حساس‌ترین مسابقات هفته نیز شهرداری ارومیه در خانه میزبان پیکان تهران بود. شاگردان عبدالرضا علیزاده با وجود جبران شکست در دو ست نخست و کشاندن بازی به ست پنجم، در نهایت با نتیجه سه بر دو مغلوب شاگردان پیمان اکبری شدند تا پیکان در جدال دو تیم مدعی به پیروزی برسد.

اما مسابقه شهداب یزد و مس رفسنجان به دلیل برگزار نشدن آن، از برنامه این هفته خارج شد. مس رفسنجان به دلیل حل نشدن بخشی از مشکلات مالی و حاضر نشدن بازیکنانش، راهی یزد نشد. از سوی دیگر، شهداب نیز در اعتراض به تصمیم کمیته انضباطی درباره پرونده امیر کرمی، تمامی فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد.

نتایج کامل هفته سوم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

گروه اول

رازین پلیمر صفر - ۳ فولاد سیرجان ایرانیان (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۰ بر ۲۵)

استقلال مشهد ۳ - صفر پاس گرگان (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰)

تهران بیشه چمستان یک - ۳ مهرگان مازندران (۲۷ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

چادرملو اردکان ۳ - صفر سپاهان اصفهان (۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۹ بر ۲۷)

گروه دوم

شهرداری ارومیه ۲ - ۳ پیکان تهران (۲۱ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۹ بر ۱۵)

طبیعت اسلامشهر ۳ - صفر مس سونگون (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)

صنعتگران امید ۳ - یک شهروند قزوین (۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹)

شهداب یزد - مس رفسنجان (برگزار نشد)