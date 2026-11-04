استاندار لرستان بر حفظ آمادگی کامل مجموعه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی در ۷۲ ساعت آینده برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز ۱۳ آبان‌ماه در جلسه بررسی تمهیدات و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها در استان گفت: ۷۲ ساعت آینده برای استان‌های غرب کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌ها باید با بسیج امکانات و نیروی انسانی برای مواجهه با شرایط احتمالی آماده باشند.

وی، عملکرد مجموعه مدیران استان در انجام ماموریت‌های سازمانی و همکاری بین بخشی را قابل قبول دانست و افزود: این هماهنگی و تعامل باید با حساسیت بیشتری در موضوع مدیریت بحران و آمادگی برای مواجهه با حوادث احتمالی دنبال شود.

استاندار با اشاره به هشدار‌های صادرشده درباره پدیده ال نینو و احتمال تغییرات قابل توجه در الگو‌های بارشی کشور گفت: از مدت‌ها قبل بر ضرورت پاکسازی مسیر‌های عبور آب، لایروبی مسیل‌ها، رفع موانع احتمالی و افزایش آمادگی دستگاه‌های مربوطه تاکید شده است.

شاهرخی با اشاره به عملکرد مناسب دستگاه‌های امدادی و خدماتی در جنگ تحمیلی دوم و سوم و شرایط خاص کشور افزود: تجربه و آمادگی مجموعه‌های امدادی در چنین شرایطی نشان داد دستگاه‌ها از ظرفیت و توان مناسبی برای مدیریت موقعیت‌های دشوار برخوردار هستند و باید این آمادگی در سایر حوزه‌ها نیز حفظ و تقویت شود.

وی با بیان اینکه بارش نزولات آسمانی برکت و رحمت الهی است، گفت: امیدواریم در ایام پیش رو شاهد بارش‌های فراوان بدون خسارت و آسیب باشیم.

شاهرخی با تاکید بر اینکه بخشی از جلوگیری از خسارات احتمالی به میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد، عنوان کرد: مدیران باید در برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مجموعه‌های خود این احتمال را در نظر بگیرند که در هر لحظه ممکن است بارش‌های سنگین، حتی در حدود ۱۰۰ میلیمتر برای برخی مناطق رخ دهد.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تمامی امکانات، تجهیزات و نیرو‌های انسانی خود را برای شرایط اضطراری آماده کنند.

استاندار گفت: در وضعیت آماده‌باش، هیچ عذری از جمله نقص خودرو، نبود راننده یا در دسترس نبودن نیروی انسانی پذیرفتنی نیست.

شاهرخی با اشاره به لزوم هماهنگی در سطوح مختلف مدیریتی استان تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های عضو ستاد بحران باید حداکثر تا فردا پنجشنبه جلسات توجیهی لازم را با فرمانداران، بخشداران و دهیاران برگزار کنند تا همه مسئولان محلی نیز از شرایط پیش‌رو مطلع بوده و در آمادگی کامل قرار گیرند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت مصرف برق، آب و گاز تلاش کنند و در این زمینه نیز جلسه‌ای جداگانه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام هواشناسی سامانه بارشی جدید از امروز تا یکشنبه هفته آینده در لرستان فعال است.