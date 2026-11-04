به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی اظهار کرد: در راستای صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد، اقدامات گسترده‌ای در زمینه تعمیر، احداث و نگهداری ابنیه فنی راه‌های استان انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، علاوه بر تعمیر ۸۱ دستگاه و احداث ۱۰ دستگاه ابنیه فنی، عملیات تعمیر و احداث ۱۰ دستگاه پل، تعریض و احداث ۳۹ دستگاه آبرو، ۸ مورد تعمیرات اساسی و ۱۱ مورد تعمیرات جزئی ابنیه فنی و اصلاح زهکشی عرشه ۲۱ دستگاه پل به اجرا درآمده است.

بهداروندی با اشاره به اهمیت نگهداری و پاکسازی مسیر عبور آب‌های سطحی بیان کرد: طی هفت‌ماهه امسال، عملیات تنقیه و دریواسیون ۲۸۹ دستگاه ابنیه فنی به صورت امانی و توسط ماشین آلات راهداری انجام شده است که نقش مهمی در تسهیل عبور آب‌های سطحی و جلوگیری از آب‌گرفتگی و آسیب به محور‌های مواصلاتی دارد، همچنین ۱۲۰ دستگاه آبرو نیز به صورت پیمانی در حوزه شهرستان¬های باغملک، صیدون، ایذه، دهدز و اندیکا در دست انجام است..

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از اجرای عملیات ساخت، تعمیر و نگهداری دیوار‌های حائل به میزان ۱۷۴.۲۸ مترمربع خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تثبیت زیرساخت‌های جاده‌ای، پیشگیری از تخریب و افزایش دوام راه‌ها انجام شده است.

وی اعتبار هزینه‌شده در بخش ابنیه فنی طی این مدت را ۸۷۸ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: نگهداری مستمر پل‌ها، آبرو‌ها و سایر سازه‌های فنی از اولویت‌های حوزه راهداری است و اجرای به‌موقع عملیات تعمیراتی و پیشگیرانه می‌تواند از بروز خسارات به راه‌های ارتباطی جلوگیری کند.

بهداروندی در پایان تأکید کرد: مجموعه راهداری استان با تداوم عملیات تعمیر، احداث و نگهداری ابنیه فنی، در تلاش است ضمن افزایش تاب‌آوری راه‌ها در برابر بارندگی و سیلاب، ایمنی و کیفیت تردد کاربران جاده‌ای را ارتقا دهد.