جمعی از مسئولان کشوری قوه قضائیه همراه با مسئولان استانی از مراکز درمانی و اشتغال ماده ۱۶ استان قم، مرکز قمرود و مرکز کرامت سپاه بازدید کردند. در این بازدید، آسیب‌شناسی بازگشت به مصرف مواد مخدر و تقویت برنامه‌های حمایتی پس از درمان افراد درگیر اعتیاد به عنوان محور اصلی مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جمعی از مسئولان کشوری قوه قضائیه همراه با مسئولان استانی از مراکز درمانی و اشتغال ماده ۱۶ استان، مرکز قمرود و مرکز کرامت سپاه بازدید کردند. در این بازدید، آسیب‌شناسی بازگشت به مصرف مواد مخدر و تقویت برنامه‌های حمایتی پس از درمان افراد درگیر اعتیاد به عنوان محور اصلی مطرح شد.

در این بازدید، اسماعیل رحمانی مدیرکل دفتر مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور، رضا کیان‌منش مشاور معاون راهبردی دادستانی کل کشور و عبدالله رزاقی معاون مرکز پیگیری اجرای سند تحول دادستانی کل کشور به عنوان مسئولان کشوری قوه قضائیه حضور داشتند.

هیئت بازدیدکننده ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارکنان، از بخش‌های درمانی، اقامتی و کارگاه‌های اشتغال مراکز ماده ۱۶ استان قم؛ قمرود و کرامت سپاه بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به مددجویان قرار گرفت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در جریان این بازدید با اشاره به فعالیت مراکز ماده ۱۶ استان، قمرود و کرامت سپاه گفت: در مراکز ماده ۱۶ استان از ترک مصرف تا صیانت و اشتغال فعالیت می‌کنیم؛ یعنی مسئولیت ما با پایان دوره درمان تمام نمی‌شود و تلاش داریم مددجو را در مسیر بازگشت پایدار به زندگی اجتماعی همراهی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی درباره فلسفه برنامه‌های اشتغال‌زایی در این مراکز تصریح کرد: هدف اصلی اشتغال در مراکز ماده ۱۶، کاردرمانی و دادن هویت اجتماعی به مددجویان است. زمانی که فرد بهبودیافته در کارگاه‌های اشتغال مهارت می‌آموزد و تولید می‌کند، احساس ارزشمندی و عزت نفس در او تقویت می‌شود و همین موضوع، یکی از مؤثرترین عوامل پیشگیری از بازگشت به مصرف مواد است.

مدیرکل دفتر مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور هم با بازدید و گفت‌وگو با مددجویان این مراکز، هدف اصلی این بازدید را آسیب‌شناسی بازگشت به مصرف مواد در میان مددجویان اعلام کرد و بر ضرورت بررسی عوامل مؤثر در بازگشت به اعتیاد و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی تأکید کرد.

اسماعیل رحمانی با ارزیابی مثبت از عملکرد مراکز ماده ۱۶ استان قم افزود: زحمات در هر دو مرکز ملموس می‌باشد. مرکز کرامت قم نمونه کشوری است و گزارش مبسوطی از دو مرکز، بویژه مرکز کرامت، به مسئولین قوه قضائیه ارائه خواهم داد.