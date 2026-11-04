معاون پیشین رئیس‌جمهویر آمریکا، از به دست گرفتن کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها استقبال کرد و گفت که رای‌دهندگان پیامی «روشن و قاطع» در مخالفت با «فساد، بی‌کفایتی و بی‌اعتنایی» کاخ سفید ارسال کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ این نامزد پیشین حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «اکنون زمان آن رسیده است که کار را آغاز کنیم و واقعا به نتایج ملموس دست پیدا کنیم.»

هریس افزود: «مردم آمریکا در سراسر کشور، در رقابت‌های انتخاباتی فدرال، ایالتی و محلی، دموکرات‌ها را انتخاب کرده‌اند. آنها باید در استفاده از تمامی ابزارهای قدرت، برای تحقق کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زحمتکش و پاسخگو کردن دولت فعلی در قبال فساد ریشه‌دار آن، بی‌رحمانه عمل کنند.»

معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا در دولت جو بایدن با تاکید بر اینکه دموکرات ها باید در کنگره قاطعانه و بی رحمانه عمل کنند، تاکید کرد: «مردم کمتر از این را نمی‌پذیرند.»

هریس در هفته‌های اخیر در کنار برخی نامزدهای دموکرات، از جمله عبدل السید، نخستین سناتور منتخب ایالت میشیگان در تاریخ آمریکا، در کارزارهای انتخاباتی حضور یافت.

با این حال، برخی نامزدهای دیگر از جمله نامزدهای دموکرات در ایالت‌های آلاسکا، آیووا و کانزاس از هریس فاصله گرفتند.