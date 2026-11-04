به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ساسان عالی‌زاده با اشاره به ضرورت صیانت از بیت‌المال و حفظ منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضایی شهرستان بهبهان با عزمی راسخ و اراده‌ای جدی، برخورد قانونی و قاطع با هرگونه زمین‌خواری، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی، تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز‌های خارج از ضوابط قانونی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی به شهروندان اطمینان خاطر داد که دستگاه قضایی در دفاع از حقوق مردم، حفاظت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، در برابر هیچ‌گونه تخلف و قانون‌شکنی مماشات نخواهد کرد.

عالی زاده در این زمینه از شهروندان خواست ضمن پرهیز از هرگونه معامله و خریدوفروش اراضی فاقد مجوز و مستندات قانونی، موارد مشکوک و تخلفات احتمالی را از طریق مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی کرده و دستگاه قضایی را در این مسئولیت مهم یاری رسانند.

رئیس دادگستری شهرستان بهبهان در تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: طی روز‌های گذشته تا کنون، با ورود مستقیم دادگستری شهرستان بهبهان و با همکاری مؤثر ضابطان قضایی و نیرو‌های انتظامی، از ادامه تصرف اراضی و املاک دولتی و همچنین املاک متعلق به شهروندان در محدوده روبه‌روی پارک بوعلی جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: در جریان این اقدام قانونی، ۸ هزار مترمربع از اراضی و املاک موردنظر رفع تصرف شد و اقدامات مقتضی در راستای صیانت از حقوق مالکانه اشخاص و حفاظت از حقوق عمومی به انجام رسید.

عالی زاده می‌گوید: برخورد با زمین‌خواری، تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وساز‌های فاقد مجوز، محدود به موردی خاص نبوده و این قبیل اقدامات در چارچوب قانون و با هدف حفظ حقوق شهروندان و سرمایه‌های عمومی با قاطعیت استمرار خواهد داشت؛ چرا که آینده‌ای امن، شهری قانون‌مند و حفظ حقوق نسل‌های آینده، در گرو احترام به قانون و ایستادگی در برابر قانون‌شکنی است.