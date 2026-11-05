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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه برتر کشور در مدیریت درمان سوختگی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این دانشگاه بهدلیل اجرای طرح نوآورانه «هیتمپ کنترل عفونت» در مرکز آموزشی درمانی سوانح و سوختگی امام موسی کاظم (ع)، عنوان دانشگاه برتر کشور در حوزه مدیریت درمان سوختگی را کسب کرد.
این موفقیت در همایش هفته سوختگی و با انتخاب و تقدیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رقم خورد.
طرح هیتمپ (نقشه حرارتی) کنترل عفونت با همکاری اداره تعالی خدمات بالینی معاونت درمان و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه طراحی و اجرا شده است.
در اجرای این طرح، اداره تعالی خدمات بالینی معاونت درمان با بهرهگیری از ظرفیت تخصصی واحد کنترل عفونت، مسئولیت طراحی، هدایت تخصصی و پیگیری اجرای طرح را بر عهده داشته و مدیریت فاوا نیز با فراهمسازی زیرساختهای فناورانه و اطلاعاتی، زمینه عملیاتیشدن آن را فراهم کرده است.
هیتمپ کنترل عفونت با ارائه تصویری یکپارچه از شاخصهای کنترل عفونت، امکان شناسایی نقاط پرخطر و بخشهای نیازمند مداخله را فراهم میکند و زمینه تصمیمگیری مبتنی بر داده، هدفمندسازی اقدامات اصلاحی و افزایش اثربخشی برنامههای پیشگیری و کنترل عفونت را به وجود میآورد.
این طرح با هدف ارتقای ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات درمانی اجرا شده و بهعنوان تجربه برتر کشوری، ظرفیت الگوبرداری و توسعه در سایر مراکز درمانی کشور را دارد.
آیین تجلیل از دانشگاههای منتخب کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان و معاون پرستاری وزارت بهداشت و نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO) برگزار شد.
در این مراسم، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل معاون درمان، مدیر درمان، رئیس مرکز آموزشی درمانی سوانح و سوختگی امام موسی کاظم (ع) و رئیس اداره تعالی خدمات بالینی، لوح تقدیر و تندیس این موفقیت ملی را دریافت کردند.