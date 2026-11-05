به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این دانشگاه به‌دلیل اجرای طرح نوآورانه «هیت‌مپ کنترل عفونت» در مرکز آموزشی درمانی سوانح و سوختگی امام موسی کاظم (ع)، عنوان دانشگاه برتر کشور در حوزه مدیریت درمان سوختگی را کسب کرد.

این موفقیت در همایش هفته سوختگی و با انتخاب و تقدیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رقم خورد.

طرح هیت‌مپ (نقشه حرارتی) کنترل عفونت با همکاری اداره تعالی خدمات بالینی معاونت درمان و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه طراحی و اجرا شده است.

در اجرای این طرح، اداره تعالی خدمات بالینی معاونت درمان با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی واحد کنترل عفونت، مسئولیت طراحی، هدایت تخصصی و پیگیری اجرای طرح را بر عهده داشته و مدیریت فاوا نیز با فراهم‌سازی زیرساخت‌های فناورانه و اطلاعاتی، زمینه عملیاتی‌شدن آن را فراهم کرده است.

هیت‌مپ کنترل عفونت با ارائه تصویری یکپارچه از شاخص‌های کنترل عفونت، امکان شناسایی نقاط پرخطر و بخش‌های نیازمند مداخله را فراهم می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، هدفمندسازی اقدامات اصلاحی و افزایش اثربخشی برنامه‌های پیشگیری و کنترل عفونت را به وجود می‌آورد.

این طرح با هدف ارتقای ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات درمانی اجرا شده و به‌عنوان تجربه برتر کشوری، ظرفیت الگوبرداری و توسعه در سایر مراکز درمانی کشور را دارد.

آیین تجلیل از دانشگاه‌های منتخب کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان و معاون پرستاری وزارت بهداشت و نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO) برگزار شد.

در این مراسم، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل معاون درمان، مدیر درمان، رئیس مرکز آموزشی درمانی سوانح و سوختگی امام موسی کاظم (ع) و رئیس اداره تعالی خدمات بالینی، لوح تقدیر و تندیس این موفقیت ملی را دریافت کردند.