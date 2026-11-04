مدیرگروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول در استان خوزستان از آغاز تزریق رایگان واکسن آنفلوانزا به مادران باردار در مراکز بهداشتی این شهرستان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه تیرکش با اشاره به آغاز تزریق رایگان واکسن آنفلوانزا به مادران باردار در مراکز بهداشتی دزفول همزمان با سراسر کشور، گفت: تزریق این واکسن در هر سه ماهه بارداری امکان‌پذیر و ایمن است و علاوه بر محافظت نسبی از مادر، می‌تواند از نوزاد نیز در ماه‌های نخست پس از تولد، به‌ویژه تا شش‌ماهگی، محافظت کند.

وی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در مادران باردار دارای بیماری‌های زمینه‌ای افزود: مادران مبتلا به بیماری‌هایی نظیر بیماری‌های قلبی، آسم و دیابت و همچنین مادرانی که در گروه نیازمند مراقبت‌های ویژه قرار دارند، باید توجه بیشتری به دریافت این واکسن داشته باشند.

تیرکش تصریح کرد: مادران باردار می‌توانند در صورت داشتن هرگونه سؤال درباره واکسیناسیون، به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۴۰۳۰، کد ۴، تماس گرفته و پاسخ پرسش‌های خود را دریافت کنند.

مدیرگروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایان از تمامی مادران باردار خواست جهت دریافت رایگان واکسن آنفلوانزا به نزدیک‌ترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند.