به مناسبت روز دانش آموز، یادواره شهید میکائیل میردورقی از شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب در شهرستان اندیمشک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت روز دانش آموز و با حضور پدر، مادر و برادر شهید میکائیل شهید دانش آموز اندیمشکی مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد و دانش آموزان به مقام این شهید والامقام ادای احترام کردند.

در این مراسم که در مدرسه برادر شهید میکائیل میردورقی برگزار شد، پدر این شهید گرانقدر گفت: فرزندم متعلق به همه ملت ایران است و دانش آموزان ادامه دهنده راه میکائیل عزیز می‌باشند.

در حمله متجاوزان آمریکایی-صهیونی در اسفند ماه سال گذشته به مدرسه شجره طیبه میناب ۱۶۸ دانش آموز از جمله میکائیل میردورقی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.