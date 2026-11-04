تشکیل زنجیره یکپارچه تأمین و توزیع کالاهای اساسی با محوریت سازمان‌ های همیاری استان‌ های مرزی و شبکه میادین شهرداری‌ ها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ های خراسان رضوی در نشست رئیس‌ جمهور با استانداران و شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ ها، با اشاره به ظرفیت‌های سازمان‌ های همیاری در تأمین و واردات کالا، اظهار داشت: استفاده هماهنگ از توان سازمان‌ های همیاری در استان‌ های مرزی در بخش واردات و ظرفیت میادین میوه و تره‌ بار شهرداری‌ ها در بخش توزیع، می‌ تواند منجر به تکمیل زنجیره تأمین، کاهش واسطه‌ گری و بهبود دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز شود.

ابوالفضل طیبی با اشاره به چالش‌ های تأمین مالی، پیشنهاد کرد برای تضمین تداوم فرآیند واردات، از ظرفیت سوخت صادراتی در استان‌ های مرزی استفاده شود.

طیبی تصریح کرد: می‌ توان با صدور مجوزهای لازم، امکان تهاتر سوخت صادراتی با کالاهای اساسی یا اختصاص ارز حاصل از فروش آن به واردات کالا را فراهم کرد تا از محدودیت منابع نقدینگی در این مسیر جلوگیری شود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ های خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت‌ های تجارت مرزی، از بهره‌ گیری از توان پیله‌ وری و کولبری و همچنین استفاده از ظرفیت مبادلات ریالی با افغانستان برای تقویت مدیریت ارزی و عرضه کالا در بازارچه‌های مرزی سخن گفت.

وی با انتقاد از موانع گمرکی و سامانه‌ ای، از طولانی شدن فرآیند ترخیص و عدم ارتباط مؤثر میان سامانه‌ های دستگاه‌ های متولی یاد کرد و پیشنهاد داد: «به‌ جای نگهداری فیزیکی کالا در گمرک که می‌ تواند منجر به افت کیفیت یا فساد شود، از ضمانت‌ نامه‌ های بانکی برای تسهیل ترخیص کامل محموله‌ ها استفاده شود.»

طیبی در پایان با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌ سازی سامانه‌ ها و هماهنگی میان دستگاه‌ های مجوزدهنده، خواستار تسریع در فرآیندهای اداری جهت جلوگیری از توقف کالاها در زنجیره تأمین و حفظ قدرت خرید مردم شد.