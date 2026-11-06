رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از پیش‌بینی برداشت یک‌هزار و ۵۰۰ تن انار از باغ‌های استان خبر داد.

پیش‌بینی برداشت یک‌هزار و ۵۰۰ تن انار در خراسان شمالی

پیش‌بینی برداشت یک‌هزار و ۵۰۰ تن انار در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اسماعیل محمودآبادی افزود: سطح زیر کشت باغ‌های انار در خراسان شمالی ۲۱۵ هکتار است و امسال میانگین عملکرد این محصول به هفت و نیم تن در هکتار می‌رسد.

وی افزود: برداشت انار در خراسان شمالی معمولاً در آبان‌ماه انجام می‌شود و برآورد‌ها نشان می‌دهد امسال یک‌هزار و ۵۰۰ تن از این محصول در استان تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به پراکندگی باغ‌های انار در شهرهای مختلف استان گفت: شهرستان‌های اسفراین و سملقان بیشترین سطح زیر کشت باغ‌های انار را به خود اختصاص داده‌اند.

محمودآبادی با بیان اینکه انار تولیدی استان عمدتاً در بازار داخلی مصرف می‌شود افزود: تولید این محصول نیاز مصرفی استان را تأمین می‌کند.