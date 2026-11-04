معاون وزیر صمت و رئیس هیأت‌عامل ایمیدرو با اولتیماتومی صریح به شرکت ملی صنایع مس ایران، از خلع ید این شرکت از معدن کرور عنبرآباد در صورت تداوم مشکلات مزایده خبر داد و گفت: این معدن در صورت عدم تعیین تکلیف، تا دی‌ماه امسال از طریق ایمیدرو به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمسعود سمیعی‌نژاد در شورای اداری شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد و دیدار با فعالان اقتصادی جنوب کرمان، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته درباره معدن کرور اظهار کرد: مقرر شده شرکت ملی صنایع مس ایران این معدن را مجدداً به مزایده بگذارد؛ چنانچه این‌بار نیز در فرایند مزایده مشکلی ایجاد شود، این معدن از شرکت خلع ید شده و با انتقال آن به ایمیدرو، تا دی‌ماه امسال از طریق این سازمان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به تنوع مواد معدنی و شناسایی ضعف‌ها و موانع حقوقی در منطقه جنوب کرمان، رویکرد اصلی وزارت صمت را تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع فرآوری عنوان کرد و افزود: کلنگ‌زنی فاز دوم کارخانه سیلیکون در فاریاب نیز در همین راستا و برای ایجاد ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد.

معاون وزیر صمت در ادامه با تأکید بر اینکه وزارت صمت در توسعه زیرساخت‌های معدنی به‌ویژه راه‌سازی و برق‌رسانی به معادن هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد کرد، گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای مشترک با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده تا منابع مالی توسط وزارت صمت تأمین و پروژه‌های راه‌سازی توسط وزارت راه و طرح‌های انتقال برق توسط وزارت نیرو اجرایی شود؛ مشروط بر اینکه طرح‌ها ابتدا در شورای معادن استان به تصویب برسد و اولویت اصلی، طرح‌های مصوب جنوب کرمان باشد.

وی از تشکیل میز کارگروه تخصصی این وزارتخانه در شهرستان برای رسیدگی مستقیم به مشکلات معدن‌کاران خبر داد و تصریح کرد: بخش عمده‌ای از موانع در همین منطقه برطرف می‌شود و مسائلی که نیاز به تصمیم‌گیری در سطح کلان داشته باشد، در تهران پیگیری و تعیین تکلیف خواهد شد.

سمیعی‌نژاد با اشاره به حضور مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در منطقه گفت: مقرر شد برای فعالان معدنی جنوب کرمان در سه حوزه اکتشاف، استخراج و صنایع فرآوری یک «خط سبز» تعریف شود تا تقاضا‌های مربوط به اکتشاف، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و احداث کارخانه‌های فرآوری، خارج از نوبت و با عاملیت بانک‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

امکان اختصاص تا ۲۰ درصد حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی منطقه

رئیس هیأت‌عامل ایمیدرو با تشریح ظرفیت‌های قانونی حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، بخشی از حقوق دولتی وصول‌شده باید صرف توسعه زیرساخت مناطق معدنی شود و علاوه بر آن، با مصوبه شورای معادن استان و شورای‌عالی معادن و نظر استاندار، امکان بازگشت و اختصاص تا ۲۰ درصد حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی منطقه وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی باید از این حق قانونی حداکثر استفاده را ببرند.

وی همچنین به ابلاغ آیین‌نامه جدید مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ از سوی وزیر صمت اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، نحوه هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی دولتی و شبه‌دولتی از جمله مس، گل‌گهر، گهرزمین و سایر شرکت‌های بزرگ با نظر استاندار اولویت‌بندی شده و الزاماً باید در سه بخش «آموزش»، «درمان» و «زیرساخت» هزینه شود که تکمیل پروژه‌های بزرگراهی و بیمارستان در حال ساخت عنبرآباد از همین محل پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای مرمت و بازسازی مدرسه امیرکبیر جیرفت که ثبت ملی شده است، افزود: شرکت‌های معدنی بزرگ در منطقه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی می‌توانند در این زمینه‌ها ورود داشته باشند و از ظرفیت آنان باید استفاده کرد.

سمیعی‌نژاد خطاب به استاندار کرمان گفت: ایمیدرو آمادگی کامل دارد هر پهنه معدنی که در جنوب کرمان معرفی شود را با سرمایه‌گذاری بزرگ اکتشاف و شناسایی کند؛ از آنجا که طبق قانون دولت اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در بهره‌برداری ندارد، پس از تکمیل اکتشاف و ایجاد زیرساخت‌های آب و برق، این محدوده‌ها برای سرمایه‌گذاری نهایی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.