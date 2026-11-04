سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان استان خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان، ساخت مجتمع گاومیش داری در شادگان با حمایت استاندار و پیگیری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی احداث مجتمع گاومیش داری در بخش دارخوین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان اظهار داشت: احداث مجتمع گاومیش داری در شادگان با حمایت موالی زاده استاندار خوزستان و پیگیری هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود که برای پیشبرد این طرح نیز ظرفیت و همراهی دستگاه‌های استانی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای اصولی و ماندگار این طرح افزود: احداث مجتمع گاومیش داری باید بر اساس مطالعات کارشناسی تخصصی و جامع انجام شود.

عفری مفرد با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از انتظارات جدی ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین زیرساخت‌ها و در نظر گرفتن تمامی جوانب به طرحی ماندگار و اثرگذار برای شهرستان تبدیل شود.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی و ایجاد هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: لازم است همه ادارات و دستگاه‌های متولی در این کارگروه حضور داشته باشند تا مسائل و ابهامات احتمالی بصورت مستمر بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

عفری‌مفرد در پایان با اعلام آمادگی مجموعه مدیریت شهرستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران بیان داشت: مجموعه فرمانداری و ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان با تمام توان در کنار سرمایه‌گذاران خواهند بود و برای رفع موانع اداری و اجرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز تلاش خواهند کرد.

لازم به ذکر است: با توجه به ظرفیت بومی شهرستان شادگان در زمینه پرورش گاومیش و ارتباط این فعالیت اقتصادی با زیست بوم تالاب بین المللی شادگان، احداث این مجتمع می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی و توسعه صنعت دامپروری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توسعه زنجیره تولید و فرآوری شیر، ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی در شهرستان داشته باشد.