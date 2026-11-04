مردم زنجان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، امروز در یوم الله ۱۳ آبان به خیابان‌ها آمدند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ امروز۱۳ آبان، خیابان‌های زنجان سراسر حضور بود.

مردمی که با عشق به وطن و گرامیداشت یاد شهیدان، به میدان آمده بودند.

دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، شانه‌به‌شانه یکدیگر در این راهپیمایی حضور یافتند.

پرچم‌های سه‌رنگ ایران بر فراز جمعیت به اهتزاز درآمد و فریاد «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» در فضای راهپیمایی طنین‌انداز شد.