معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، امروز در سفر به قم از یکی از واحد‌های بزرگ تولیدی شهرک صنعتی محمودآباد بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و موانع فعالیت این واحد صنعتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، امروز در سفر به قم از یکی از واحد‌های بزرگ تولیدی شهرک صنعتی محمودآباد بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و موانع فعالیت این واحد صنعتی قرار گرفت.

مهدی امیری اصفهانی در این بازدید و در گفت‌و‌گو با مدیران و فعالان این واحد صنعتی بر ضرورت رفع مشکلات تولیدکنندگان، به‌ویژه موانع صادرات محصولات تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با برطرف کردن موانع تولید، زمینه رونق فعالیت واحد‌های صنعتی، افزایش درآمد و تثبیت اشتغال کارگران فراهم شود.

وی افزود: تسهیل تولید و جلوگیری از کاهش نرخ اشتغال، از رویکرد‌های اصلی قوه قضائیه در حمایت از تولیدکنندگان است و حفظ اشتغال و رونق اقتصادی، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.