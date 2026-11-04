همزمان با ایام فاطمیه و یوم‌ا... ۱۳ آبان، پایتخت مقاومت جهان اسلام، امروز میزبان پیکر‌های مطهر ۱۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در این مراسم مردم شهیدپرور کرمان دیار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در فضایی آکنده از شور و حال معنوی ه، به استقبال پیکر‌های مطهر شهدایی آمدند که پروای نام نداشتند و بازگشت پیکرهایشان بار دیگر عطر ایثار و شهادت را در فضای جامعه طنین‌انداز کرده است.

سرهنگ حجت الله پاداش مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ومقاومت گفت: پیکر‌های مطهر ۱۷ شهید خوشنام دفاع مقدس در ادامه به شهرستان‌های مختلف فرستاده خواهند شد و سپس ۲۱ آبان‌ مراسم‌وداع در میدانهای آزادی و کوثر کرمان برگزار و تشییع می‌شود.

استان کرمان با احتساب ۱۷‌شهید گمنام جدید، میزبان ۳۶۱ شهید خوشنام در نقاط مختلف است.