در سفر وزیر نیرو به شهرستان بوکان، چندین طرح کلان در حوزه انرژی و زیرساخت‌های برق، از جمله نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی و خط انتقال برق میاندوآب به بوکان، با اعتباری بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، و محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ای از طرح‌های مهم حوزه انرژی و زیرساخت‌های برق این شهرستان افتتاح شد و در مدار خدمت‌رسانی قرار گرفت.

از مهم‌ترین طرح‌های افتتاح‌شده در این سفر، می‌توان به راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی کارخانه سیمان بوکان اشاره کرد که گامی مهم برای توسعه تولید برق پاک و کاهش ناترازی‌های انرژی به شمار می‌رود. همزمان با این پروژه، خط انتقال برق میاندوآب به بوکان نیز به طول ۳۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسید تا پایداری شبکه انتقال برق منطقه تقویت شود.

وزیر نیرو در جریان این سفر، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی و تقویت زیرساخت‌های تأمین پایدار آب و برق کشور تأکید کرد و این اقدامات را در راستای توسعه متوازن و رفع نیاز‌های صنعتی و عمومی منطقه بااهمیت خواند.

گفتنی است برای طراحی، آماده‌سازی و بهره‌برداری از این طرح‌های کلان حوزه برق و انرژی در بوکان، در مجموع بیش از هفت هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.