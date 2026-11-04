\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062d\u0627\u0636\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u062f\u0627\u062f\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u0645\u0631\u06af \u0628\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648\u0645\u0631\u06af \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0635\u062d\u0646\u0647 \u062a\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0634\u0645\u0646 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n