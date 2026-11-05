عملیات مرمت و بازسازی مسجد تاریخی جامع از دوره صفویه در شهرستان خوانسار به نیمه رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور عمرانی فرماندار خوانسار گفت: برای اجرای این طرح که در پی آسیب‌های ناشی از تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ ۴۰ روزه در شهریورماه آغاز شد ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

جواد نادی افزود: این طرح با حمایت و ابلاغ مستقیم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال اجراست و از بزرگ‌ترین عملیات‌های مرمتی سال‌های اخیر در شهرستان خوانسار به شمار می‌رود.

وی گفت: عملیات مرمت مسجد جامع در چهار محور شامل مطالعات تخصصی، تهیه طرح جامع مرمت و تعیین حریم‌های حفاظتی، تأمین مصالح اصیل و مورد نیاز و عملیات مرمت در بخش‌های مختلف بنا در حال اجراست.

معاون امور عمرانی فرماندار خوانسار افزود: مرمت پشت‌بام و بدنه تاریخی مسجد، احیا و مرمت در‌های چوبی قدیمی و حذف در‌های فلزی الحاقی از دیگر بخش‌های این طرح است.

نادی همچنین از ورود طرح مرمت و بازسازی مسجد تاریخی رئیسان خوانسار به مرحله پایانی خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار اولیه ۱۴ میلیارد ریال آغاز شد و با تخصیص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار جدید، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده آن با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از بنا‌های تاریخی و مذهبی شهرستان افزود: تخصیص اعتبارات جدید با هدف صیانت از میراث فرهنگی، جلوگیری از فرسایش و تخریب آثار تاریخی و حفظ ارزش‌های معماری و مذهبی این بنا‌ها انجام شده است.

معاون امور عمرانی فرماندار خوانسار گفت: تکمیل عملیات مرمت مساجد تاریخی جامع و رئیسان، علاوه بر حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی و مذهبی، در احیای بافت تاریخی مصوب شهرستان و حفظ هویت فرهنگی منطقه نقش مؤثری دارد.

مسجد جامع خوانسار از نمونه‌های برجسته معماری دوره صفوی است که در سال ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۱۱۲۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.