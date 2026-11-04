به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تاثیر سامانه بارشی از اواخر وقت امروز تا اواخر روز دوشنبه، به ویژه اواسط جمعه تا اواسط یکشنبه است که سبب رگبار و رعد و برق وزش باد‌های متوسط تا شدید و طوفان‌های لحظه‌ای در اغلب مناطق به ویژه مناطق و ارتفاعات شمال، شمال شرق و شرق خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به حجم بارش‌ها انتظار آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

سبزه زاری تصریح کرد: همچنین در مناطق مستعد ریزش تگرگ دور از انتظار نیست.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در این مدت شمال خلیج فارس مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود و روند کاهش دما از فردا در استان آغاز خواهد شد، بطوریکه طی روز یکشنبه شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود.

وی بیان داشت: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۳۵.۸ و دزپارت (دهدز) با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۳.۸ و کمینه دمای ۱۹.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.