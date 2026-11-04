به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امروز تیم هور اسپور مهاباد در یک دیدار دوستانه میزبان تیم لیگ دسته یکی بعثت کرمانشاه بود که توانست با نتیجه دو بر یک به برتری دست یابد.

دیداری تدارکاتی برای هور اسپور که قراراست امسال در لیگ دسته چهار فوتبال کشور به میدان برود.

مسابقات فوتبال لیگ دسته چهار کشور در ۶ گروه ۱۲ تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه در پایان رقابت‌ها به لیگ دسته سوم صعود می‌کنند.