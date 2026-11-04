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تیم فوتبال هور اسپور مهاباد امروز در دیداری دوستانه در حضور پرشور هواداران خود موفق شد تیم لیگ یکی بعثت کرمانشاه را شکست دهد. هور اسپور قرار است از ۲۵ام این ماه در لیگ دسته چهار کشور به مصاف حریفان خود برود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امروز تیم هور اسپور مهاباد در یک دیدار دوستانه میزبان تیم لیگ دسته یکی بعثت کرمانشاه بود که توانست با نتیجه دو بر یک به برتری دست یابد.
دیداری تدارکاتی برای هور اسپور که قراراست امسال در لیگ دسته چهار فوتبال کشور به میدان برود.
مسابقات فوتبال لیگ دسته چهار کشور در ۶ گروه ۱۲ تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه در پایان رقابتها به لیگ دسته سوم صعود میکنند.