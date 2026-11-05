به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از افزایش تولید عسل استان به ۲ هزار تن در سال جاری خبر داد و گفت: تولید محصولات دامی در بخش‌های مختلف روند مطلوبی دارد.

مهدی شکاری با اشاره به افزایش چشمگیر تولید عسل در استان افزود: میزان تولید عسل خراسان شمالی در سال گذشته یک‌هزار و ۲۵۰ تن بود که امسال با برنامه‌ریزی، اتخاذ تمهیدات لازم و مشارکت بهره‌برداران، این میزان به ۲ هزار تن رسیده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اعلام اینکه امسال ۲۷۹ تن پیله‌ تر نیز در استان تولید شده است ادامه داد: سالانه ۷۹ هزار تن شیر و ۲۱ هزار تن گوشت قرمز در استان تولید می‌شود.

شکاری میزان تولید سالانه گوشت مرغ در خراسان شمالی را نیز ۲۸ هزار تن اعلام کرد و گفت: بخشی از تولید گوشت مرغ استان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تولید محصولات دامی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه تولید در این بخش ادامه دارد و تلاش می‌شود با همراهی بهره‌برداران و اجرای برنامه‌های حمایتی، میزان تولید محصولات دامی استان بیش از پیش افزایش یابد.