سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از ورود سامانه بارشی پرقدرت به استان از بعدازظهر جمعه خبر داد و بر آماده‌باش تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و پرهیز جدی مردم از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیر قادری در حاشیه نشست ویدئوکنفرانسی وزیر راه و شهرسازی با استان‌های متأثر از سامانه بارشی جدید گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، ۱۰ تا ۱۱ استان کشور طی روز‌های آینده تحت تأثیر سامانه‌ای بارشی با پتانسیل ریزش‌های فراتر از حد طبیعی قرار می‌گیرند که استان کردستان نیز در کانون این بارش‌ها است.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی از عصر جمعه فعال شده و اوج آن در روز‌های شنبه و یکشنبه خواهد بود، افزود: اگرچه بارندگی‌ها سراسر کردستان را در بر می‌گیرد، اما نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد شهرستان‌های غربی استان کانون اصلی شدت بارش‌ها خواهند بود.

قادری با تأکید بر تشکیل فوری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با حضور فرمانداران و شهرداران تصریح کرد: با توجه به بافت کوهستانی شهر‌های استان و پیشینه وقوع سیلاب، تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت آبگیری سد‌های استان کاملاً مناسب و آماده مهار روان‌آب‌هاست، اما بیشترین نگرانی در زمینه حوزه‌های آبریز و مسیل‌هاست.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان به شهروندان و گردشگران توصیه کرد: از هرگونه تردد، توقف و اتراق در بستر و حریم رودخانه‌ها به‌ویژه در روز‌های جمعه و شنبه خودداری شود و کشاورزان و دامداران از نزدیکی به مسیل‌ها و مناطق پرخطر و شیب‌دار دوری و شهروندان توصیه‌های هواشناسی و ستاد بحران را از طریق رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات مدام الگو‌های هواشناسی، نشست تکمیلی ستاد مدیریت بحران کردستان فردا (پنجشنبه) در محل استانداری برگزار می‌شود تا آخرین وضعیت جوی بررسی و هشدار‌های نهایی صادر شود.