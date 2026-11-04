معاون حمل و نقل اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تاکید بر اهمیت پایش مستمر ناوگان و رعایت دقیق ضوابط ایمنی از انجام بیش از ۵۰ هزار معاینه فنی ناوگان سنگین در استان در ۷ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به انجام ۵۱ هزار و ۴۴۶ مورد معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵، گفت: از این تعداد، ۴۵ هزار و ۳۰۸ وسیله نقلیه پس از طی مراحل بازرسی موفق به دریافت تأییدیه شدند و ۶ هزار و ۱۳۸ وسیله نقلیه نیز به دلیل نقص فنی در بررسی‌ها مردود شدند.

وی افزود: از مجموع وسایل نقلیه تأییدشده، ۴۰ هزار و ۱۸ مورد در مرتبه نخست موفق به کسب قبولی شده‌اند. همچنین ۵ هزار و ۲۹۰ مورد پس از رفع نواقص فنی و انجام بازبینی مجدد، توانستند تأییدیه معاینه فنی را دریافت کنند که این امر نقش مراکز بازرسی در اصلاح و ایمن‌سازی ناوگان را نشان می‌دهد.

معاون حمل و نقل اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: انجام دقیق معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین نقش کلیدی در شناسایی زودهنگام نقص‌های فنی، پیشگیری از سوانح جاده‌ای و کاهش خطرات ناشی از خرابی ناگهانی خودرو‌ها دارد و با توجه به حجم بالای تردد ناوگان باری، فعالیت‌های ترانزیتی و محور‌های مواصلاتی مهم در استان خوزستان، استمرار این نظارت‌ها از اهمیت مضاعفی برای حفظ جان رانندگان و سایر کاربران جاده برخوردار است.

غزیعلی اظهار کرد: در کنار پایش فنی ناوگان، اقدامات نظارتی دیگری نیز در محور‌های استان به اجرا درآمده است؛ به طوری که طی هفت‌ماهه نخست سال جاری، ۵۴۸ مورد اضافه‌بار شناسایی و اعمال قانون شده و مجموع اضافه‌تناژ کشف‌شده به یک‌هزار و ۶۰۷ تن رسیده است.

وی با بیان اینکه برخورد با تخلفات اضافه‌بار مانع از آسیب جدی به آسفالت و رویه راه‌ها می‌شود، گفت: همچنین در همین بازه زمانی، ۱۸ هزار و ۲۹۲ پروانه عبور ترافیکی برای جابجایی ایمن محموله‌های خاص و ترافیکی صادر شده است.