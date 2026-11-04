جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور با تأکید بر نقش راهبردی اردو‌های راهیان نور در تربیت نسل جوان و تقویت روحیه خودباوری، گفت: بسیاری از دستاورد‌های امروز کشور در عرصه‌های علمی، دفاعی، فناوری و خدمت‌رسانی، ثمره فرهنگ دفاع مقدس و تربیت‌یافتگان مکتب ایثار و مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار قریشی در اهواز در سخنانی با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحولات ناشی از تقابل با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی اظهار کرد: ملت ایران دو جنگ متوالی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را پشت سر گذاشته و امروز در مقطعی قرار داریم که بیش از گذشته می‌توانیم به عمق و اهمیت فرمایشات امام شهید درباره نقش راهیان نور در تربیت نسل‌های آینده پی ببریم.

وی با اشاره به تأکیدات امام شهید درباره مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن افزود: دشمن در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تلاش کرد با بهره‌گیری از ابزار‌های فرهنگی، هویت و باور‌های ملت ایران را هدف قرار دهد؛ اما در مقابل، ظرفیت ارزشمندی همچون راهیان نور شکل گرفت که توانست با انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و جهاد، زمینه تربیت نسلی باانگیزه، مؤمن و خودباور را فراهم کند.

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جایگاه شهید محسن حججی در این مسیر تصریح کرد: شهید حججی را می‌توان یکی از ثمرات تربیتی این فرهنگ و مکتب دانست؛ مکتبی که سرزمین‌های نور، یاد شهدا و روایت مجاهدت رزمندگان اسلام، آن را زنده نگه داشته‌اند.

سردار قریشی با بیان اینکه پیروزی‌ها و دستاورد‌های امروز کشور را باید در پیوند با سرمایه انسانی تربیت‌شده در فرهنگ دفاع مقدس تحلیل کرد، خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند، از نزدیک با واقعیت‌های دفاع مقدس آشنا شدند و از روحیه، ایمان، اراده و روش زندگی رزمندگان اسلام درس گرفتند.

وی با یادآوری فرمایش امام شهید مبنی بر اینکه دفاع مقدس مدرسه‌ای درس‌آموز برای ملت ایران و همه تاریخ است، گفت: این تعبیر نشان می‌دهد که دفاع مقدس صرفاً یک مقطع تاریخی نیست، بلکه یک مکتب تربیتی و الگویی ماندگار برای نسل‌های مختلف به شمار می‌رود.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: دانش‌آموزان و دانشجویانی که در اردو‌های راهیان نور حضور پیدا کردند، با انگیزه، اراده و اعتمادبه‌نفس بیشتری به مدارس، دانشگاه‌ها و عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی بازگشتند. بسیاری از آنان مسیر‌های علمی و پژوهشی را با جدیت بیشتری دنبال کردند و در حوزه‌های تخصصی و فناوری به دستاورد‌های ارزشمندی رسیدند.

سردار قریشی با اشاره به نقش جوانان و نخبگان کشور در عرصه‌های دفاعی و فناوری اظهار داشت: امروز جوانانی را می‌بینیم که در بخش‌های مختلف دفاعی، از هدایت پهپاد‌ها و فعالیت در سامانه‌های موشکی گرفته تا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته، شناور‌های دریایی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور، نقش‌آفرینی می‌کنند. این ظرفیت انسانی را باید در بستر فرهنگ خودباوری، ایثار و مجاهدتی که دفاع مقدس به نسل‌های بعد منتقل کرده است، مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به توانمندی کشور در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز گفت: با وجود خسارت‌هایی که دشمن به بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور، از جمله صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها وارد کرد، ظرفیت متخصصان و نیرو‌های جوان کشور موجب شد روند بازسازی این مجموعه‌ها با سرعت دنبال شود و در مدت حدود سه ماه بخش‌های آسیب‌دیده بازسازی شوند. این توانمندی‌ها نشان‌دهنده ظرفیت علمی، فنی و مدیریتی جوانان کشور است؛ همان نسلی که با حضور در عرصه‌هایی همچون راهیان نور، با فرهنگ تلاش، مسئولیت‌پذیری، مقاومت و اعتماد به توان داخلی آشنا شده است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به دستاورد‌های تربیتی و فرهنگی اردو‌های راهیان نور بیان کرد: در سال‌های گذشته شاهد حضور گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان، نخبگان و اقشار مختلف مردم در این اردو‌ها بوده‌ایم و نتایج ارزشمندی از این حضور به دست آمده است. همچنین بنا بر آمار ارائه‌شده، ۱۲۰ نفر از شهدا از خادمان راهیان نور بوده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ خدمت در این اردو‌ها با روحیه ایثار و شهادت است.

سردار قریشی در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه کمی و کیفی اردو‌های راهیان نور، از مجموعه بسیج و سپاه خواست با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تلاش مضاعف، زمینه میزبانی شایسته از زائران سرزمین‌های نور را فراهم کنند.

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به آغاز برنامه اعزام کاروان‌های راهیان نور در استان ایلام و منطقه دهلران اظهار کرد: مراسم افتتاحیه اعزام راهیان نور در این مناطق با حضور دانش‌آموزان، پیشکسوتان دفاع مقدس و رزمندگان برگزار شده و این برنامه آغازگر فصل جدیدی از حضور کاروان‌های زیارتی در مناطق عملیاتی است.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول برای میزبانی مناسب از زائران تأکید کرد و گفت: لازم است از هم‌اکنون تمهیدات و آمادگی‌های لازم برای استقبال و پذیرایی مطلوب از کاروان‌های راهیان نور فراهم شود. همه متولیان، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط باید با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر، شرایطی فراهم کنند تا در تمامی مناطق جنگی و عملیاتی، خدمات شایسته‌ای به زائران سرزمین‌های نور ارائه شود و این حرکت فرهنگی و تربیتی با کیفیتی بهتر استمرار یابد.