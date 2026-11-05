به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اسماعیل محمودآبادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با اشاره به وضعیت کشت و برداشت چغندرقند بهاره در استان گفت: در سال ۱۴۰۵، حدود ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت بهاره چغندرقند اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۳۰ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

وی افزود: عملیات برداشت چغندرقند بهاره از ابتدای مهرماه آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ، تا اواسط آذرماه ادامه خواهد داشت. همچنین تا دهم آبان‌ماه، ۱۷ هزار و ۱۶۱ تن چغندرقند برداشت و به مراکز خرید و کارخانه‌های قند شیروان تحویل داده شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه بخش عمده چغندرقند تولیدی استان به کارخانه قند شیروان تحویل داده می‌شود تصریح کرد: همچنین کارخانه‌های قند مشهد، نیشابور، جوین و شاهرود نیز خریدار محصول چغندرقند کشاورزان استان هستند.

محمودآبادی درباره شرایط خرید و مزایای تحویل محصول به کارخانه قند شیروان گفت: بر اساس قرارداد منعقدشده میان بهره‌برداران و کارخانه قند ، چغندرقند با عیار ۱۶ درصد به ازای هر کیلوگرم ۹ هزار و ۳۷۰ تومان خریداری می‌شود.

وی افزود: علاوه بر بهای محصول، به ازای هر ((یک تن)) چغندر قند تحویلی، دو کیلوگرم قند و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک نیز به‌عنوان مزایای تحویل محصول به بهره‌برداران اختصاص می‌یابد.

محمودآبادی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت چغندرقند در استان خاطرنشان کرد: چغندرقند از محصولات مهم زراعی و دارای ظرفیت صنعتی و اقتصادی است و توسعه کشت آن می‌تواند در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ قند و ایجاد درآمد پایدار برای بهره‌برداران نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه کشت پاییزه چغندرقند در استان خبر داد و گفت: در کنار کشت بهاره، برنامه‌هایی برای اجرای کشت پاییزه به‌صورت مزارع الگویی و آزمایشی در دستور کار قرار دارد تا با بررسی نتایج و ارزیابی شرایط اقلیمی و فنی، زمینه توسعه این محصول در سایر مناطق استان نیز فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی مناسب، حمایت از کشاورزان و توسعه روش‌های کشت، سطح تولید چغندرقند در خراسان شمالی افزایش یافته و ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی استان بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.