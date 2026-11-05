پیشبینی برداشت بیش از ۱۳۰ هزار تن چغندرقند بهاره در خراسان شمالی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از پیشبینی برداشت بیش از ۱۳۰ هزار تن چغندرقند بهاره در سال زراعی ۱۴۰۵ خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، اسماعیل محمودآبادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با اشاره به وضعیت کشت و برداشت چغندرقند بهاره در استان گفت: در سال ۱۴۰۵، حدود ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت بهاره چغندرقند اختصاص یافته و پیشبینی میشود بیش از ۱۳۰ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.
وی افزود: عملیات برداشت چغندرقند بهاره از ابتدای مهرماه آغاز شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده ، تا اواسط آذرماه ادامه خواهد داشت. همچنین تا دهم آبانماه، ۱۷ هزار و ۱۶۱ تن چغندرقند برداشت و به مراکز خرید و کارخانههای قند شیروان تحویل داده شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه بخش عمده چغندرقند تولیدی استان به کارخانه قند شیروان تحویل داده میشود تصریح کرد: همچنین کارخانههای قند مشهد، نیشابور، جوین و شاهرود نیز خریدار محصول چغندرقند کشاورزان استان هستند.
محمودآبادی درباره شرایط خرید و مزایای تحویل محصول به کارخانه قند شیروان گفت: بر اساس قرارداد منعقدشده میان بهرهبرداران و کارخانه قند ، چغندرقند با عیار ۱۶ درصد به ازای هر کیلوگرم ۹ هزار و ۳۷۰ تومان خریداری میشود.
وی افزود: علاوه بر بهای محصول، به ازای هر ((یک تن)) چغندر قند تحویلی، دو کیلوگرم قند و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک نیز بهعنوان مزایای تحویل محصول به بهرهبرداران اختصاص مییابد.
محمودآبادی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت چغندرقند در استان خاطرنشان کرد: چغندرقند از محصولات مهم زراعی و دارای ظرفیت صنعتی و اقتصادی است و توسعه کشت آن میتواند در تأمین مواد اولیه کارخانه قند و ایجاد درآمد پایدار برای بهرهبرداران نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه از برنامهریزی برای توسعه کشت پاییزه چغندرقند در استان خبر داد و گفت: در کنار کشت بهاره، برنامههایی برای اجرای کشت پاییزه بهصورت مزارع الگویی و آزمایشی در دستور کار قرار دارد تا با بررسی نتایج و ارزیابی شرایط اقلیمی و فنی، زمینه توسعه این محصول در سایر مناطق استان نیز فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزی مناسب، حمایت از کشاورزان و توسعه روشهای کشت، سطح تولید چغندرقند در خراسان شمالی افزایش یافته و ظرفیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی استان بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.