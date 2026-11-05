به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، علی غریبی در وزن ۶۷ کیلوگرم و محمد کاظمی در وزن ۷۷ کیلوگرم، دو فرنگی‌کار باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در ترکیب تیم منتخب ایران به پنجمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام یادبود الکساندر آکسیونوف روسیه راهی می‌شوند.

با اعلام فدراسیون کشتی، دو فرنگی‌کار تیم فولاد مبارکه سپاهان در ترکیب تیم منتخب ایران برای حضور در پنجمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام یادبود الکساندر آکسیونوف روسیه قرار گرفتند.

علی غریبی در وزن ۶۷ کیلوگرم و محمد کاظمی در وزن ۷۷ کیلوگرم، دو نماینده باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در این رقابت‌ها هستند که از ۱۵ تا ۱۷ آبان‌ماه در شهر نووسیبیرسک روسیه برگزار می‌شود.

این مسابقات با حضور کشتی‌گیرانی از ۱۰ کشور و بیش از ۳۰ منطقه روسیه برگزار خواهد شد و فرصتی برای محک توانمندی فرنگی‌کاران حاضر در این تورنمنت بین‌المللی است.

غریبی و کاظمی در قالب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.