به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم هوشیار و همیشه در صحنه لرستان با حضوری پرشور و یکپارچه در اجتماعات شبانه، جلوه‌ای از همدلی، ایستادگی و همراهی خود را به تماشا گذاشتند و بر تداوم این حضور مردمی تأکید کردند.

حضور مستمر مردم ولایی و بصیر استان در تجمع‌های مردمی شبانه روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پای کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.

حاضران در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی اعلام کردند که ملت ایران در طول تاریخ با تکیه بر هویت فرهنگی و تمدنی خود، در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کرده و همچنان از میراث تاریخی و ارزش‌های ملی خود دفاع می‌کند.