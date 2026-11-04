به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی صراف در تشریح افتتاح مجموعه زینبیه در دانشگاه قم گفت: این مجموعه، رفاهی، فرهنگی و تربیتی است و شامل مسجد، سلف، مهد کودک و خانه استراحت برای دانشجویان دختر می‌شود. از همین جا به همه دانشگاه‌ها توصیه می‌کنم فضایی برای استراحت دانشجویان بین کلاس‌ها، به‌ویژه دانشجویان غیرخوابگاهی، فراهم کنند؛ چرا که در برخی دانشگاه‌ها به ندرت چنین فضایی دیده می‌شود.

وی با تأکید بر هویت‌دار بودن معماری این مجموعه افزود: معماری اینجا با روح و سلیقه ایرانی سازگار است، دارای شناسنامه است و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در ذخیره انرژی نیز کارآمد باشند. حیات ایرانی و نمای ایرانی در این مجموعه به خوبی نمایان است و فضای دینی، مذهبی و فرهنگی مناسبی برای دختران فراهم شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره طرحهای خوابگاهی در دانشگاههای کشور گفت: چند طرح خوابگاه متاهلین در دست اجراست که این سیاست از ابتدا دنبال شده است. پیش‌تر حدود ۹۸۰ واحد خوابگاهی در کشور وجود داشت که امروز یک هزار و ۲۰۰ واحد به آن اضافه شده و شش هزار واحد نیز در دست ساخت است.

وزیر علوم گفت: متأسفانه سهم نهاد علم از بودجه عمومی کشور از سه و سه دهم درصد به دو و دو دهم درصد کاهش یافته، در حالی که مأموریت‌های این نهاد بیشتر شده است. قانون برنامه هفتم توسعه مقرر کرده دو درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص یابد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم هم‌اکنون ۲۳ صدم درصد است.

وی با انتقاد از کسانی که مشروعیت نهاد علم را زیر سؤال می‌برند، گفت: اگر در گوشه‌ای از این نهاد گسترده ناهنجاری پیش آمد، نباید کل نهاد علم زیر سؤال برود. این پیام ضعف دادن به جامعه مؤمنان است که نگران شوند چه خبر است و دشمن نیز از این موج‌ها بهره ببرد.

وزیر علوم با اشاره به ارتباط علم و صنعت گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۴ هزار قرارداد با صنعت داریم و ۳۵ هزار هیئت علمی دولتی در کشور فعال‌اند. در دنیا ۲۵ تا ۳۰ درصد اعضای هیئت علمی با صنعت ارتباط دارند و ما به این عدد نزدیک شده‌ایم، اما این ارتباط رضایت‌بخش نیست.

وی مشکل اساسی را اقتصاد دولتی دانست و افزود: اقتصاد دولتی نیاز به علم ندارد، چون رقیب ندارد و هرچه تولید کند باید خریداری شود. اگر اقتصاد آزاد بود و خودروساز رقیب داشت، سراغ دانشگاه می‌آمد تا کیفیت را بالا و قیمت را پایین بیاورد.

سیمایی صراف در خصوص بازنگری در برنامه‌های درسی گفت: بسیاری از برنامه‌های درسی ما روزآمد نیست و ناظر به مسائل کشور نیست. حوزه علوم انسانی از این نظر عقب‌تر از سایر حوزه‌هاست.

وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در حوزه علوم انسانی تصریح کرد: شورای علوم انسانی تشکیل شده و آیین‌نامه ارتقای علوم انسانی از مهندسی و پزشکی جدا شده است. هیئت ممیزه علوم انسانی نیز به‌زودی جدا خواهد شد، زیرا امکان ندارد درباره کشاورزی و مهندسی به‌صورت یکسان نظر داد.

وزیر علوم در خصوص پارک‌های علم و فناوری گفت: هم‌اکنون ۶۰ پارک علم و فناوری و حدود ۱۶ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال‌اند و درآمد پارک‌ها به ۵۰۰ همت رسیده است. اعتبار پارک‌ها در دو سال گذشته سه برابر شده و طرح‌هایی برای حمایت از آزمایشگاه‌ها با اعتبارات ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در حال اجراست.

وی با اشاره به وضعیت علوم پایه هشدار داد: داده‌های پژوهشی ما در علوم پایه خوب است، اما تعداد دانشجویان این حوزه به کمتر از یک دوم رسیده و این خطرناک است. در حوزه‌هایی که عرضه و تقاضا تعادل ندارد، حاکمیت باید ورود کند.

وزیر علوم در نشستی صمیمانه با سرآمدان فرهنگی دانشگاه‌های استان قم، ضمن شنیدن مطالبات دانشجویان و استادان، بر نقش دانشگاه‌ها در قدرت‌آفرینی ملی و مقاومت کشور در برابر نظام سلطه تأکید کرد.

سیمایی صراف با انتقاد از رویه گذشته گفت: مشکلاتی که برای دانشگاه نام بردید، برمی‌گردد به اینکه اول دانشگاه ساختیم و بعد به سراغ امکانات رفتیم. نباید این‌طور می‌شد. باید ببینیم آیا نیاز به افزودن واحد آموزش عالی جدید داریم یا همان موجود را تقویت کنیم. چرا با ۴۰۰ هکتار زمین، برویم جای دیگر از صفر شروع کنیم؟ کدام کشور منابعش را این‌گونه حراج می‌گذارد؟

وی بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: آموزش مهارتی نیاز ضروری کشور است. گاهی یک تکنسین ماهر از یک دارنده دکتری مؤثرتر است؛ یک تکنسین هواپیما را از سقوط نجات می‌دهد. باید به سمت مهارتی کردن رشته‌های مهارت‌پذیر برویم.

وزیر علوم با دفاع از طرح تغذیه (که اجرای آن متوقف شده) گفت: مزایای آن طرح، شفافیت، عدالت و افزایش کیفیت بود. برخی دانشگاه‌ها امروز از برندهای معروف غذایی خدمات می‌گیرند. پشت مخالفت‌ها، پیمانکارانی هستند که بیشترین سود را از دانشگاه می‌برند؛ همان‌هایی که می‌گویند طلبکاریم و تا ۵۰ درصد هزینه، سود پشت‌شان است.

وی افزود: چرا رئیس دانشگاه باید مدیر هتل و رستوران باشد؟ رئیس دانشگاه باید وقتش را صرف آموزش، پژوهش و فناوری کند. در آن طرح، تسویه حساب یک‌ماهه پیش‌بینی شده بود، چون وقتی تسویه نمی‌کنیم، پیمانکار از کیفیت و کمیت می‌زند تا سودش را ببرد.

شفاف‌سازی هزینه‌های تحصیل و هشدار درباره جنگ رسانه‌ای دشمن

سیمایی صراف با اشاره به هزینه‌های نظام برای هر دانشجو گفت: تحصیل رایگان در دانشگاهی مانند دانشگاه قم، برای دانشجوی خوابگاهی ترمی حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و حداقل ۵۰ میلیون تومان هزینه خوابگاه است. دولت یارانه آب، برق، گاز و کالا برگ نیز پرداخت می‌کند. قانون اساسی آموزش رایگان تا حد کفایت را تصریح کرده است.

وی هشدار داد: دشمنان در خارج از کشور وقتی نمی‌توانند ذهن دانشجو را به لحاظ سیاسی مشوش کنند، از راه خدمات وارد می‌شوند و تصاویر خوابگاه و غذای خود را نشان می‌دهند. این بی‌هدف نیست؛ می‌خواهند دانشجوی ایرانی را به هم بریزند. بعضی‌ها پشت مطالبات صنفی، آب از بیرون می‌خورند.

وزیر علوم عدالت آموزشی را از «افتخارآمیزترین دستاوردهای نظام» خواند و گفت: در اقصی نقاط کشور تا مرزها دانشگاه برده‌ایم؛ جایی که هنوز در فرهنگ بعضی مناطق، اجازه نمی‌دهند دختر ۵۰ کیلومتر برای مدرسه برود، ما دانشگاه و امکانات برده‌ایم. برای روستای ۲۰ خانوار هم گاز، برق و آب برده‌ایم.

وی درباره خدمات غذایی گفت: سالانه ۱۳۰ میلیون پرس غذا در دانشگاه‌ها توزیع می‌شود؛ در این حجم، پیدا شدن یک مورد مشکل در یک هزارم درصد طبیعی است. همان‌طور که در خانه هم ممکن است سنگی در برنج باشد.

وزیر علوم در پاسخ به پرسشی درباره امکانات دانشگاه پیام نور گفت: هر دانشگاهی با مأموریت و فلسفه‌ای تأسیس شده است. پیام نور قرار بوده خودگردان باشد و اساسنامه آن را بخوانید. دانشگاه فنی و حرفه‌ای و ملی مهارت هم برای آموزش مهارت تأسیس شده‌اند، نه تربیت دکتری. نباید انتظار داشته باشیم همه دانشگاه‌ها یکسان باشند.

سیمایی صراف در پایان با قدردانی از فضای صمیمانه و اخلاقی نشست گفت: این جلسه، نمونه‌ای از گفتگوی سازنده میان مسئولان و دانشجویان بود. ما تابع منطق هستیم و ضمن پذیرش محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم مطالبات منطقی را در چارچوب مصالح نظام پیگیری کنیم.