به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بار دیگر تقویم ورق خورد و ۱۳ آبان دیگری از راه رسید.

۱۳ آبانی که در تقویم ملی کشورمان حکایت از غرور و عزت دارد ، عزتی که عطر و بوی میهن پرستی و استقلال طلبی اش تا آنسوی مرز‌ها پیچیده و جهانیان به چشم خود دیدند که ملت بیدار ایران اسلامی در لبیک به رهبر معظم انقلاب تا پای جان پای کار هستند.

دانش آموزان دیار میرزا با صدایی رسا، گام‌هایی استوار و با مشت‌هایی گره کرده در خیابان‌ها فریاد انزجار از استکبار جهانی سردادند و بر خونخواهی قائد شهید امت و دانش آموزان شهید ایران اسلامی تاکید کردند.

امروز پیوند نسل‌های انقلابی در صفوف به هم فشرده راهپیمایان در خیابان‌ها نشان دهنده بیداری انقلابی، ولایتمداری و اتحاد ملی بود که بار دیگر در سنگر حضور مشق شد.